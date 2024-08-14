Кристина Горняк резко ответила на упрек, что Остапчук бросил ее из-за бесплодия

Прошло почти 2 года после развода Владимира Остапчука и Кристины Горняк, но в сети до сих пор снуют догадки, почему пара разошлась. Блогер резко ответила на один из подобных упреков.

Кристина Горняк на днях пошла в специализированную клинику, где обследовалась и получила результаты анализов по своей репродуктивной системе. В комментариях под одним из сообщений блогер получила комментарий с упреком о том, что она бесплодна и до сих пор не родила детей из-за возраста.

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Кроме того, один из подписчиков предположил, что Владимир Остапчук разошелся с Кристиной именно потому, что она не родила ему детей. На это блогерша ответила с иронией.

Ванга, это ты? На зло всем, кто говорит, что я старенькая и уже бесплодная, хочу сказать, что я еще ого-го. Все, что я в будущем хочу сделать, это только потому, что я не хочу волноваться ни о чем, а не потому, что имею показания. И это говорит о том, что отложенное материнство – классная штука, если вы пока не можете стать мамой,

– написала Кристина Горняк.

Кристина Горняк об упреках хейтеров / Фото из инстаграм-сториз

Заметим, тем временем Владимир Остапчук скоро станет отцом в третий раз. У него и его жены Екатерины родится сын. Пара уже выбрала для мальчика имя – Тимофей.