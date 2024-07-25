Королева Мэри приехала с официальным визитом в Гренландию вместе с детьми. Она приветствовала публику в столице страны Нуук, вот случился инцидент.

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Королеву едва не сбил скутер, на котором ехал пожилой мужчина. Она потеряла равновесие и вскрикнула от неожиданности. Напуганы были и люди, которые стали свидетелями аварии.

Королева Мэри была заметно смущена, но она сохранила самообладание и поднялась на ноги. Охранники остановили скутер, поэтому он не нанес вреда Ее Величеству.

Инцидент попал на видео:

Мужчина, который ехал на скутере, тоже был ошеломлен. Он сказал, что хотел подать королеве руку, но вместо этого нажал на педаль газа. Работники дворца подтвердили, что с Мэри все в порядке. Она продолжила посещать мероприятия согласно своему плану.

Я видел, как ей больно, ее глаза сразу наполнились слезами. Видимо, больно быть ударенным на такой скорости,

– прокомментировал один из свидетелей инцидента.

Полиция и королевские охранники назвали инцидент "невинной ошибкой". Однако в сети смущены, что королева Мэри была в опасности в такой толпе.