Впервые в истории исполнила обязанность монарха: Камилла выступила перед Пасхой без Чарльза III

Королева Камилла впервые в истории выступила на предпасхальной церемонии в Вустерском соборе, исполнив обязанности короля Чарльза. Самого короля на церемонии не было, поскольку он проходит лечение от рака.

На ежегодной церемонии Великого четверга собрались более 200 человек. Королева взяла на себя обязанность, которую традиционно должен выполнять король и вручила гражданам кошельки с деньгами за их почетные заслуги.

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Королева вместо короля

В предзаписанном обращении, которое прозвучало во время службы, 75-летний король Чарльз выразил свою "большую грусть" из-за невозможности присутствовать в связи с длительным лечением.

Гости события выразили королеве слова поддержки и пожелали скорейшего выздоровления монарху, а также принцессе Уэльской Кейт Мидлтон, у которой также недавно диагностировали рак.

Монарх отказался от участия в масштабных публичных мероприятиях после получения диагноза рака 5 февраля. В то же время в эти выходные король появился на воскресной службе в Виндзоре, где было незначительное количество людей.

Акт поклонения, здесь, в Вустерском соборе, напоминает мне об обет, который я дал в начале коронационной службы – следовать примеру Христа 'не для того, чтобы мне служили, но для того, чтобы служить'. Этого я всегда старался придерживаться и продолжаю делать со всем сердцем,

– отметил Чарльз III.

Что известно о болезни Чарльза III

5 февраля стало известно о том, что у короля Чарльза III диагностировали рак. Перед тем ему сделали операцию по удалению доброкачественной опухоли из-за увеличения простаты. Тогда он на короткое время отошел от обязанностей.

Монарх решил публично рассказать о своем диагнозе, чтобы избежать спекуляций и выразить поддержку всем, кто борется с онкологической болезнью. Премьер-министр Риши Сунак тогда отмечал, что рак у Чарльза III был обнаружен на ранней стадии, что повышает шансы его скорейшего выздоровления.