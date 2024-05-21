На фотографиях можно заметить также и двух дочерей королевской семьи. Это принцессы Леонор и София.
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Какие фотографии сделала королевская семья
Король Филипп VI и королева Летиция подготовили подарок для поклонников в виде семейной фотосессии. 20 мая супруги отметили 20 лет с момента свадьбы.
На опубликованных фотографиях семья позирует вместе в королевском дворце в Мадриде. К тому же на всех кадрах члены семьи предстают в объятиях друг друга.
Королева Летиция одета в клетчатый малиновый пиджак и белые брюки с кроссовками. Король Филипп VI был одет в белую рубашку, голубой пиджак и синие брюки. Свой образ он дополнил коричневым ремнем.
В то же время принцесса Леонор также решила выбрать для себя look светлых цветов. Так, девушка надела пиджак голубого цвета, будто дополняя образ своего отца, и футболку со штанами молочного цвета.
А принцесса София была одета в белый твидовый пиджак и синие джинсы. На всех кадрах королевская семья демонстрирует любовь и поддержку друг к другу.
Что известно о королевской чете Филиппа VI и Летиции
- Летиция работала журналисткой до знакомства с будущим мужем, которое как раз произошло благодаря ее работе. Женщина должна была взять комментарий у принца Филиппа VI и тот согласился. После этого он предложил Летиции сходить на ужин, впрочем она отказалась.
- Однако, впоследствии они таки сходили на свидание и начали тайно встречаться, поскольку женщина не была из королевской семьи. Впрочем, родители Филиппа VI таки позволили паре пожениться. Это произошло в ноябре 2003 года во дворце Эль-Пардо в Мадриде.
- После свадьбы Летиция получила титул принцессы Астурийской. А уже в 2005 году она родила первенца – дочь Леонор, а через полтора года – Софию.
- В июне 2014 года супруги получили титулы короля и королевы, после того как отец Филиппа VI передал право на престол сыну.