На фотографиях можно заметить также и двух дочерей королевской семьи. Это принцессы Леонор и София.

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Какие фотографии сделала королевская семья

Король Филипп VI и королева Летиция подготовили подарок для поклонников в виде семейной фотосессии. 20 мая супруги отметили 20 лет с момента свадьбы.

На опубликованных фотографиях семья позирует вместе в королевском дворце в Мадриде. К тому же на всех кадрах члены семьи предстают в объятиях друг друга.

Королева Летиция одета в клетчатый малиновый пиджак и белые брюки с кроссовками. Король Филипп VI был одет в белую рубашку, голубой пиджак и синие брюки. Свой образ он дополнил коричневым ремнем.

В то же время принцесса Леонор также решила выбрать для себя look светлых цветов. Так, девушка надела пиджак голубого цвета, будто дополняя образ своего отца, и футболку со штанами молочного цвета.

А принцесса София была одета в белый твидовый пиджак и синие джинсы. На всех кадрах королевская семья демонстрирует любовь и поддержку друг к другу.

Что известно о королевской чете Филиппа VI и Летиции