На глазах у жены: король Чарльз III поцеловался с 91-летней поклонницей

Во время официального визита на Нормандские острова король Чарльз III и его жена Камилла попали в курьезный инцидент. Монарх прямо на глазах у королевы поцеловался с фанаткой.

Женщина рассказала о том, как это произошло. К тому же поклонница Его Высочества поделилась эмоциями после поцелуя.

Не пропустите В Лондоне: 18-летняя дочь Фреймут показала, как провела время с мамой и братом

Так, выяснилось, что 91-летняя местная жительница Кэтлин Мориарти воспользовалась случаем, когда королевская чета общалась с толпой, и попросила монарха о поцелуе. Король Чарльз III, известный своей привязанностью к подданным, не смог отказать пожилой леди и выполнил ее просьбу.

Я сказала ему: "пожалуйста, можно я вас поцелую?" и он подставил мне щеку. Я просто сделала это! Я не планировала этого, и мне понравилось. Он милый. Это было очень мило. Я рада,

– поделилась женщина.

Напомним, на днях король Великобритании Чарльз III торжественно открыл новую сессию Парламента. Монарх произнес речь с золотого трона в Палате лордов. Речь охватывала более 35 законопроектов, касающихся как внутренней политики, так и международных дел, в частности, поддержки Украины. Королева Камилла, его жена, также посетила это мероприятие, совпавшее с ее 77-м днем рождения.