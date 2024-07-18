Жінка розповіла про те, як це сталося. До того ж шанувальниця Його Високості поділилася емоціями після поцілунку.

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Так, з'ясувалося, що 91-річна місцева жителька Кетлін Моріарті скористалася нагодою, коли королівське подружжя спілкувалося з натовпом, і попросила монарха про поцілунок. Король Чарльз III, відомий своєю прихильністю до підданих, не зміг відмовити літній леді і виконав її прохання.

Я сказала йому: "будь ласка, можна я вас поцілую?" і він підставив мені щоку. Я просто зробила це! Я не планувала цього, і мені сподобалося. Він милий. Це було дуже мило. Я рада,

– поділилася жінка.

Нагадаємо, днями король Великої Британії Чарльз ІІІ урочисто відкрив нову сесію Парламенту. Монарх виголосив промову з золотого трону в Палаті лордів. Промова охоплювала понад 35 законопроєктів, що стосувалися як внутрішньої політики, так і міжнародних справ, зокрема, підтримки України. Королева Камілла, його дружина, також відвідала цей захід, що збігся з її 77-м днем народження.