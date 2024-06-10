Дорн, Монеточка и Nоize Mc пели на украинском: как прошел концерт с "хорошими русскими"

8 июня прошел концерт в Варшаве, на котором украинский артист Иван Дорн выступил с "хорошими русскими" певицей Монеточкой и рэпером Noize Mc. Исполнители пытались продемонстрировать поддержку Украине, распевая на соловьином и говоря со сцены о войне.

Стоит помнить, что концерты, где вместе на одной сцене выступают россияне и украинцы, могут создать иллюзию "дружбы народов", которые просто в чем-то не соглашаются. Впрочем, это сильно влияет на зарубежную аудиторию, которая будет воспринимать все за действительность.

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Иван Дорн в течение выступления исполнял песни на русском языке. Так, он спел "Чито-грито" Вахтанга Кикабидзе. Однако, артист удивил зрителей исполнением песни Скрябина "Танец пингвина", о чем сообщил в своих соцсетях. Впоследствии, Иван спел свой трек "Тебя нет сегодня", во время которого на экране демонстрировались кадры с митингов в Украине, войны и тому подобное.

Это были единственные украиноязычные песни, которые исполнил Дорн, поскольку весь его репертуар был русскоязычным, что пытался скрыть в своих соцсетях. Таким образом, певец хотел показать свой патриотизм. К тому же Иван якобы ответил на возглас зала "Слава Украине", сказав "Героям слава".



Иван Дорн выступил в Варшаве / Скриншот из инстаграм-сторис

"Хорошая россиянка" Монеточка, которая выехала из страны-террориста и словесно выражает поддержку Украине, также выступила на одной сцене с Дорном. Девушка пыталась исполнить куплет своей песни на соловьином, но зрители не оценили такой жест. В то же время во время выступления артистки слушатели выкрикивали "Нет войне", однако на русском языке.

Сразу после этого, Монеточка призналась, что ненавидит президента России, мол, ей надоела война и это "ужас". Так, она высказалась о полномасштабном вторжении в Украину.

Более того, впоследствии певица поделилась, что очень хочет выступить дома, то есть в России, а позже спеть на концерте в украинской столице, что маловероятно.



Выступление Монеточки в Варшаве / Фото из инстаграма россиянки

Рэпер Noize Mc удивил зрителей исполнением песни на украинском языке. Таким образом, он хотел в очередной раз размыть границы между украинцами и россиянами. Однако, весь музыкальный репертуар на концерте был русскоязычным. Зрители в течение его выступления выкрикивали "Нет войне".



Noize Mc на сцене Варшавы / Скриншот с видео

Также на одной сцене с "хорошими русскими" выступила украинка Луна. Она, в перерыве между исполнением песен, выразила уважение к россиянам, которые выехали из страны-террориста.

Что известно о позиции Ивана Дорна относительно войны