По словам шоумена, это была инфантильная позиция. Сейчас он очень об этом сожалеет и признался, изменил бы тот свой этап жизни.
Не пропустите Муж Поляковой впервые отреагировал на "тайный роман" жены с известным поваром
Почему Коля Серга работал и жил в России
Артист считает, что тогда был незрелым.
Я не воспринял аннексию Крыма. Я не воспринял начало войны. И это была очень инфантильная позиция. Если бы я понимал, что происходит, поступил бы я иначе? Да, я бы поступил иначе. Я был бы на Майдане среди лучших людей,
– подчеркнул шоумен.
Что известно о жизни Коли Серги в России
- Популярность шоумен получил в 2013 году благодаря тревел-шоу "Орел и решка", где снимался с Региной Тодоренко.
- Уже в 2014 году Коля перебрался в Москву, где активно строил карьеру. Свой переезд в Россию он мотивировал финансовой выгодой.
- Всего в стране-террористе телеведущий прожил 4 года, прежде чем переехал в Киев в 2020 году.
- В то же время известно, что в 2015 году Серга был ведущим фестиваля во временно оккупированном Крыму.