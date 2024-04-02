По словам шоумена, это была инфантильная позиция. Сейчас он очень об этом сожалеет и признался, изменил бы тот свой этап жизни.

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Почему Коля Серга работал и жил в России

Артист считает, что тогда был незрелым.

Я не воспринял аннексию Крыма. Я не воспринял начало войны. И это была очень инфантильная позиция. Если бы я понимал, что происходит, поступил бы я иначе? Да, я бы поступил иначе. Я был бы на Майдане среди лучших людей,

– подчеркнул шоумен.

Что известно о жизни Коли Серги в России