Певица KOLA на днях презентовала новую романтическую композицию "Цілуй". Это нежная и теплая мелодия о любви и покое, который чувствуется, когда ты рядом с любимым человеком.

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В инстаграм-сториз KOLA призналась, что с ее новым клипом произошла проблема. Он не может попасть в тренды из-за резкого падения в просмотрах.

Это 100% какой-то заказ, чтобы слить наш клип, чтобы его не пропустили в тренды. Это кого-то просто душит жаба. Мы примерно понимаем и знаем, кто это. Знаете, что самое ужасное? Нам никаких врагов не надо, потому что мы так ненавидим друг друга, так завидуем друг другу. Это ужасно и низко,

– сказала артистка.

KOLA показала скриншоты статистики клипа, которые доказывают ее слова. Дело в том, что на клип артистки "бросают" жалобы, также состоялась атака ботов. KOLA говорит, что можно узнать о том, кто делает подобные заказы. Если это произойдет, она раскроет имя, ведь уверена, что не заслуживает на такие поступки.

"Людям не нравится, когда у других что-то получается. Хорошая яма, наверняка, много заплатили за это. Деньги же некуда потратить. Резкое падение, вдруг из ничего до нуля. Но мы знаем, что это и кто это! Ничего, мы не останемся незамеченными, все будет у нас хорошо. Потому что мы честные и добрые люди! В отличие от вас, злые лягушки", – написала певица.

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Новая песня от KOLA

27 июня артистка презентовала новую композицию "Цілуй", которая завораживает не только мелодией, но и своими смыслами.

KOLA – "Цілуй": смотрите видео онлайн

Новая песня воспевает лучшие аспекты безусловной любви. Она полна тех эмоций, которые возникают у влюбленного человека, когда он отдается чувству всем сердцем. Романтическая мелодия создана в неповторимом стиле певицы.

"Моя новая песня – это продолжение моей истории любви и романтики, которую я рассказываю через музыку. Очень важно, когда любовь базируется на чувствах, доверии и душевном спокойствии, который ощущается рядом с любимым человеком. Когда для подтверждения своих чувств не нужны какие-то яркие жесты, ты все понимаешь и чувствуешь в поцелуях", – высказалась артистка.