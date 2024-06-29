Співачка KOLA днями презентувала нову романтичну композицію "Цілуй". Це ніжна та тепла мелодія про любов і спокій, який відчувається, коли ти поряд з коханою людиною.

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В інстаграм-сторіз KOLA зізналась, що з її новим кліпом сталась проблема. Він не може потрапити у тренди через різке падіння у переглядах.

Це 100% якесь замовлення, щоб злити наш кліп, щоб його не пропустили у тренди. Це когось просто душить жаба. Ми приблизно розуміємо і знаємо, хто це. Знаєте, що найжахливіше? Нам жодних ворогів не треба, тому що ми так ненавидимо одне одного, так заздримо одне одному. Це жахливо та низько,

– сказала артистка.

KOLA показала скриншоти статистики кліпу, які доводять її слова. Річ у тому, що на кліп артистки "кидають" скарги, також відбулась атака ботів. KOLA каже, що можна дізнатися про те, хто робить подібні замовлення. Якщо це станеться, вона розкриє ім'я, адже впевнена, що не заслуговує на такі вчинки.

"Людям не подобається, коли в інших щось виходить. Гарна яма, напевно, багато заплатили за це. Гроші ж нема куди витратити. Різке падіння, раптом з нічого до нуля. Але ми знаємо, що це і хто це! Нічого, ми не залишимось непомітними, все буде в нас гаразд. Бо ми чесні та добрі люди! На відміну від вас, злі жаби", – написала співачка.

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Нова пісня від KOLA

27 червня артистка презентувала нову композицію "Цілуй", яка зачаровує не лише мелодією, але й своїми сенсами.

KOLA – "Цілуй": дивіться відео онлайн

Нова пісня оспівує найкращі аспекти безумовної любові. Вона сповнена тих емоцій, які виникають у закоханої людини, коли вона віддається почуттю всім серцем. Романтична мелодія створена у неповторному стилі співачки.

"Моя нова пісня – це продовження моєї історії кохання та романтики, яку я розповідаю через музику. Дуже важливо, коли любов базується на почуттях, довірі та душевному спокою, який відчувається поряд з коханою людиною. Коли для підтвердження своїх почуттів непотрібні якісь яскраві жести, ти все розумієш та відчуваєш в поцілунках", – висловилась артистка.