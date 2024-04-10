KOLA назвала секрет брака с мужем-иностранцем: что спасает их отношения на расстоянии

Певица KOLA и ее муж-иностранец живут в разных странах, поэтому им приходится поддерживать любовь на расстоянии. Артистка рассказала о секретах, помогающих паре.

Отношения на расстоянии – это то, с чем столкнулось немалое количество украинских супругов во время полномасштабной войны. KOLA (настоящее имя – Анастасия Прудиус) рассказала, что помогает ей и мужу переживать разлуку.

К слову Это не моя история, – Алина Гросу высказалась о втором браке

KOLA о секретах брака и мужа

Исполнительница поделилась, что секрет ее крепкого брака – это любовь, уважение и искреннее желание быть рядом. Для певицы важно, что ее муж понимает, что такое война. По мнению Анастасии, человек с любой другой карьеры ее не смог бы понять.

Он взрослый, он знает, что такое война, потому что в его стране это идет уже очень давно, он очень меня поддерживает, потому что я очень сильно переживаю, это очень влияет на мою психику, он к этому относится с очень сильным уважением, осторожностью. Он понимает, что меня это очень ранит и я ему за это очень благодарна,

– призналась KOLA.



KOLA с мужем / Скриншот из видео

Что известно о браке KOLA