Вы тва*юки, и Бог все видит, – KOLA призналась, что знает, кто причастен к блокировке ее клипа

Украинская певица KOLA на днях обратилась к коллегам из шоубизнеса, которые якобы не дают ее новому клипу на песню "Целуй" попасть в тренды. Исполнительница пригрозила артистам разоблачением.

Ранее она рассказывала, что ее коллеги из-за зависти не хотят, чтобы новая видеоработа получила должное внимание. Теперь исполнительница разочарована украинским шоубизнесом.

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В своих соцсетях KOLA призналась, что не знала, насколько артисты бывают лицемерными и завистливыми. Она хочет, чтобы слушатели знали, как пытаются их кумиры "слить других".

Я даже не знала, насколько все пронизано завистью. Зависть от коллег – от тех, кто тебе улыбается в лицо. Я хочу, чтобы вы увидели, те люди, которые не в музыке, – что это треш. Одни сливают других. Как только ты достигаешь чего-то – тебя готовы сжечь. Боже, как это низко,

– поделилась KOLA.

По словам исполнительницы ее коллеги готовы сделать все, чтобы никто не достиг похожего успеха. Артистка заверила, что карма существует, и все получат то, на что заслуживают.

Испортили нам все впечатление от нашей работы, многим людям испортили. Поверьте, без прикола, из-за этого у вас в жизни будет какая-то беда очень сложная – или ребенка не сможете сделать, или еще что-то страшнее, болезнь какая-то. Поэтому извиняйте, вы сами видели, что делали. Вы тва*юки, и Бог все видит,

– подчеркнула певица.

В то же время она сообщила, что знает, кто причастен к блокированию ее клипа. Сейчас исполнительница ищет доказательства.

Что известно о новом клипе KOLA, который блокируют