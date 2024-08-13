Процесс был не из легких, – Klavdia Petrivna презентовала первый авторский альбом "Їде дах"

Известная украинская исполнительница Klavdia Petrivna презентовала свой дебютный студийный альбом под названием "Їде дах". Этот музыкальный сборник, состоящий из восьми уникальных треков, демонстрирует эксперименты артистки с новыми музыкальными стилями.

В новый альбом вошел фит Клавдии с Машей Кондратенко "Їде дах". Именно в клипе к этому треку появилась Соломия Опрышко, которая, вероятнее всего, и является загадочной артисткой.

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Альбом "Їде дах" создавался в течение нескольких месяцев при участии более 20 музыкальных профессионалов. По словам певицы, работа была непростой, но вдохновляющей.

Процесс был не из легких, однако на студии была атмосфера вдохновения и взаимопонимания ... Мы хотели создать музыку, которая бы звучала свежо и современно, но одновременно имела глубину и содержание,

– прокомментировала Klavdia Petrivna.

Стилистика новой работы отличается от предыдущих EP артистки, демонстрируя ее творческое развитие и эксперименты со звучанием.

Klavdia Petrivna рассматривает альбом "Їде дах" как пролог к будущим концертным выступлениям.

Напомним, что 30 и 31 августа артистка даст два сольные концерты в киевском "Дворце спорта". Первый концерт вызвал такой ажиотаж, что билеты были раскуплены за 9 дней, что побудило певицу анонсировать дополнительное выступление.