Klavdia Petrivna дала свое первое интервью: о чем рассказала самая загадочная певица

Певица Klavdia Petrivna после премьеры трека с Артемом Пивоваровым впервые появилась на радио. Там она дает свои первые комментарии, хотя и остается загадочной персоной.

Интерес к Klavdia Petrivna только подогревается на фоне ее первых публичных выходов. Вслед за выступлением на концерте Пивоварова, звезда начала давать интервью. В них она сохраняет свой загадочный образ.

Интересно Артем Пивоваров честно признался, видел ли лицо Klavdia Petrivna

Klavdia Petrivna дала первое интервью

Klavdia Petrivna отказалась отвечать на вопрос, одна и та же певица выступала на нескольких концертах Артема Пивоварова. Есть подозрения, что это были разные исполнительницы.

"Давайте мы не будем", – высказалась юная звезда.

Относительно того, кто первый решил спеть в дуэте, артистка шутливо процитировала самого певца.

Знаете, что я вам скажу? Как говорил один великий мудрец, которого я очень уважаю: "Не завидуйте, коллеги, развивайтесь, ищите друг друга",

– сказала Klavdia Petrivna.

Klavdia Petrivna также прокомментировала, планирует ли сделать несколько сольных концертов, как это сделал ее коллега Артем Пивоваров.

"Пока что я сфокусирована на одном концерте А как будет дальше – покажет время", – сказала исполнительница.

, уже известно, что Klavdia Petrivna анонсировала второй концерт во Дворце спорта вслед за первым. Причиной стал небывалый ажиотаж: почти все билеты на дебютное выступление раскупили за 9 дней.

Дебютный концерт Klavdia Petrivna состоится 30 августа в Киеве. В анонсе артистка обещала "раскрыть все карты", но неизвестно, готова ли она показать свое лицо.