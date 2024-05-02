После небывалого ажиотажа: Klavdia Petrivna анонсировала второй сольный концерт в Киеве
Источник:Klavdia Petrivna
Инкогнито-певица Klavdia Petrivna вернулась с новостями после ажиотажа, возникшего из-за ее дебютного сольного концерта. Звезда анонсировала еще одно выступление.
Певица Klavdia Petrivna впервые выступит сольно на большой сцене 30 августа в Киеве. Почти все билеты на этот концерт раскупили за 9 дней.
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Klavdia Petrivna анонсировала второй концерт
Из-за бешеного ажиотажа и внимания к ее имени артистка решила дать фанам еще один шанс. И анонсировать второе сольное выступление, что также планирует состояться в киевском "Дворце спорта" на следующий день – 31 августа. Цена билета стартует от 1099 гривен.
Klavdia Petrivna выступит с еще одним концертом / Фото из инстаграм-сториз
В то же время еще можно воспользоваться шансом и приобрести последние билеты на первое эксклюзивное выступление 30 августа.
Оба концерта Klavdia Petrivna будут иметь благотворительный характер. В анонсах указано, что часть средств пойдет на нужды украинских защитников и защитниц. Пока больше деталей не сообщают.
Первый концерт Klavdia Petrivna
- Klavdia Petrivna не так давно впервые выступила на большой сцене. Это произошло на сольных концертах Артема Пивоварова, где они представили песню "Барабан".
- Впоследствии артистка анонсировала дебютный сольный концерт в Киеве на 30 августа. 24 апреля в 14:00 стартовала продажа билетов, стоимость которых варьировалась от 500 до 7500 гривен. Из-за бешеного ажиотажа многим пришлось стоять в электронной очереди, первые 1000 билетов распродали за 22 минуты.