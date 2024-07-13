Кейт Миддлтон, которая борется с раком, снова появится на публике: дворец рассказал детали

Принцесса Уэльская, которая продолжает лечение от рака, будет присутствовать на финале Уимблдона. Она не нарушит традицию и вручит трофеи победителям.

Из-за болезни Кейт Миддлтон отказалась от многих королевских обязанностей. Однако Кенсингтонский дворец сообщил, что принцесса сможет посетить мужской финал Уимблдона. Он состоится в воскресенье, 14 июля.

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Принцесса Уэльская уже 8 лет является покровительницей Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Поэтому она традиционно будет вручать трофеи победителю – Новаку Джоковичу или Карлосу Алькарасу.

Однако Кэтрин не сможет посетить женский финал Уимблдона. От имени Ее Высочества приз будет вручать председатель Уимблдона Дебби Джеванс.

Это будет второе появление Кейт Миддлтон на публике после того, как она призналась о борьбе с раком. 15 июня принцесса впервые вышла в свет, появившись на торжественном параде Trooping the Colour. Ранее жена принца Уильяма говорила, что посетит несколько мероприятий летом.