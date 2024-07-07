Выразила благодарность: Кейт Миддлтон вышла на связь и поделилась трогательным сообщением

Принцесса Уэльская неожиданно нарушила молчание. В коротком сообщении она поблагодарила теннисиста Эндрю Маррея.

Кейт Миддлтон опубликовала инстаграм-сториз, в котором поделилась посланием для Эндрю Маррея. Она обратилась к нему как покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета.

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Невероятная карьера на Уимблдоне подходит к концу. Ты должен быть очень горд. От имени всех нас, спасибо!

– написала в коротком обращении принцесса Уэльская.



Кейт Миддлтон обратилась к Маррею / Фото из инстаграм-сториз

Эндрю Маррей – британский теннисист, который сыграл на Уимблдоне один из своих последних матчей. Он собирается попрощаться со спортом из-за травм.

Эндрю Маррей и Кейт Миддлтон являются друзьями: впервые они начали общаться 3 года назад во время пандемии. Поэтому принцесса решила поддержать теннисиста на закате его карьеры.

Подданные надеются увидеть Кейт Миддлтон на финале Уимблдонского теннисного турнира, ведь она ежегодно вручала трофеи победителям. Однако неизвестно, сможет ли принцесса Уэльская выйти в свет. Кэтрин продолжает лечиться от рака.