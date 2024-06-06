Кейт Миддлтон может никогда не исполнять королевские обязанности из-за болезни, – СМИ
Источник:US Magazine
Принцесса Уэльская проходит лечение от рака. Ее самочувствие на этом фоне могло ухудшиться, подозревают в британской прессе.
В течение последних недель принцессу Уэльскую видели с детьми. Она не выходит на публику и не выполняет королевских обязанностей – такой образ жизни Кейт может вести еще долго.
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По словам источников в королевском дворце, Кейт Миддлтон все-таки выполняет определенные королевские обязанности. Однако к своей предыдущей работе она может уже никогда не вернуться.
Выздоровление Кейт проходит хорошо. Она не может встречаться со многими людьми, потому что состояние ухудшится, и они не хотят, чтобы ее скомпрометировали, но она на ногах,
– пишут в прессе.
Подданных и поклонников беспокоит эта тема. По мнению друзей, близких к принцессе, команда переоценивает возможности Кэтрин. "Она может никогда не вернуться в ту роль, в которой люди видели ее раньше".
Однако улучшились отношения между Кейт Миддлтон и принцем Уильямом. Между ними восстановилась прежняя связь, поэтому супруги стали ближе. Тем более, что сейчас принцесса имеет больше времени для семьи.
"Она чувствует себя достаточно сильной, чтобы быть очень вовлеченной в воспитание", – добавляют источники.
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- Кейт Миддлтон не может выполнять роль инспектора на официальном дне рождения монарха Чарльза III из-за ее состояния здоровья. Она не появится на военном параде Trooping the Color.
- Инсайдеры утверждают, что в этом году принцесса Уэльская может уже не вернуться к исполнению обязанностей. Все потому, что ее календарь и дневник породистый.