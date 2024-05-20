Не британские врачи: стало известно, кто оперировал Кейт Миддлтон в начале года
20 мая 2024, 17:40Читати новину українською
Источник:Hindustan Times
В январе Кейт Миддлтон перенесла операцию на брюшной полости. Теперь раскрылись некоторые подробности ее хирургического вмешательства.
В частности, стало известно, кто именно проводил операцию принцессе Уэльской. Это, как выяснилось, были не британские хирурги.
Не пропустите Королева Камилла впервые за долгое время поделилась подробностями самочувствия онкобольного Чарльза III
Какие именно подробности об операции Кейт Миддлтон стали известны
Оказалось, что хирургическое вмешательство Ее Высочеству сделали врачи из престижной римской клиники Gemelli. Клиника, известна своими уважаемыми медицинскими специалистами, имеет опыт лечения высокопоставленных лиц. Среди них – Папа Римский Франциск. Поэтому, специалисты прилетели в Великобританию специально для операции жены принца Уильяма.
Что известно об операции Кейт Миддлтон
- Хирургическое вмешательство принцессе Уэльской провели в начале января. Тогда в Кенсингтонском дворце сообщили, что операция была плановой и все вроде бы прошло хорошо.
- В то же время отмечалось, что Ее Высочество ждет длительная реабилитация, с этим ей, по словам инсайдеров, помогали физиотерапевты.
- Планировалось, что Кэтрин вернется к выполнению своих королевских обязанностей после Пасхи, однако впоследствии Миддлтон записала видеообращение, где отметила, что у нее диагностировали рак и она проходит курс химиотерапии.