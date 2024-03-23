Понимает, как никто: король Чарльз ІІІ трогательно отреагировал на рак Миддлтон

22 марта Кейт Миддлтон официально заявила, что у нее диагностировали рак и сейчас она проходит курс химиотерапии. Принцесса Уэльская записала видеообращение, где призналась, что для нее это стало большим шоком. Король Чарльз ІІІ, который тоже болеет раком, уже отреагировал на заявление Кэтрин.

Как оказалось, монарху и его супруге заранее сообщили о состоянии здоровья принцессы Уэльской. Супруги знали и о планах Миддлтон выпустить видеообращение.

Реакция короля Чарльза ІІІ на болезнь Кейт

Король очень гордится тем, что принцесса не побоялась и осмелилась раскрыть свой диагноз на широкую общественность. Более того, он поддерживает с ней "самый тесный контакт" и всеми силами поддерживает ее.

Король и королева продолжат предлагать свою любовь и поддержку всей семье в это трудное время,

– заявил король Чарльз III.

Кто еще из семьи отреагировал на раскрытие диагноза Кейт