Впервые после новости о раке: принц Гарри и Меган Маркл обратились к Кейт Миддлтон

Известие об онкологии принцессы Уэльской стало неожиданностью как для общественности, так и для принца Гарри и его жены Меган Маркл. Оказалось, что они ничего не знали о состоянии здоровья Кейт Миддлтон, и теперь пара публично обратилась к Ее Высочеству.

Гарри и Меган пожелали крепкого здоровья Кэтрин, которая борется с раком, и даже уже пообщались с ней лично. Известно, что принцесса сейчас проходит профилактическую химиотерапию.

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Как принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на диагноз Кейт Миддлтон

Пара сделала официальное заявление, где пожелали сил Ее Высочеству и королевской семье. Гарри и Меган надеются, что принцессе удастся быстро выздороветь.

Мы желаем здоровья и исцеления Кейт и ее семье, и надеемся, что они смогут сделать это в частном порядке и спокойствии,

– отметили звездные супруги.

Инсайдеры сообщают, что принц Гарри и его жена не знали о состоянии Кэтрин, пока об этом не стало известно общественности. После этой новости они якобы частно связались и пообщались с принцем и принцессой Уэльскими.

Что известно о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

В январе Ее Высочество перенесла плановую операцию на брюшной полости, за которой начался период восстановления в больнице и дома. Вследствие этого Кэтрин отсутствовала на публике в течение длительного периода.

Только после 2 месяцев "исчезновения" принцесса Уэльская записала видеообращение, где заявила, что болеет раком. По ее словам, болезнь обнаружили во время послеоперационных тестов.