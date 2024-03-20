Baby One More Time: старый хит Бритни Спирс из 90-х в рок-исполнении Джека Блэка покорил тикток

В сети набирает популярность хит 1998 года Baby One More Time Бритни Спирс, который вошел в ее одноименный дебютный альбом. Новое дыхание старой песне неожиданно подарил голливудский актер Джек Блэк.

Без преувеличений, Бритни Спирс была настоящей попиконой 90-х, которой пророчили неслыханный успех. Певица вдохновляла не только миллионы девушек во всем мире, но и своих коллег. Ее треки возглавляли мировые чарты, а стадионы тонули в сотнях тысяч фанов, сообщает Show 24.

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История успеха трека Baby One More Time

В 2024 году хиту Baby One More Time исполнилось 25 лет. Это первый сольный трек Бритни, который с первых секунд релиза принес ей бешеную популярность. Сингл сразу возглавил чарт Billboard Hot 100. Хотя, по иронии судьбы, изначально композиция была написана для других артистов. Продюсер Макс Мартин создал ее для американской R&B-группы TLC. Впрочем, та отказалась от сингла. Именно так он и оказался в руках Спирс.

По словам Бритни, она сразу почувствовала, что это ее будущий хит. И не ошиблась. Критики и слушатели высоко оценили музыкальный релиз. Почти в каждой европейской стране он возглавлял чарты. Более того! Baby One More Time стал одним из самых успешных треков за все время в музыкальной индустрии.

Популярным стал и клип, снятый на песню. В 2010 году его признали третьим наиболее вдохновляющим видео, в истории поп-музыки.

Как трек Бритни Спирс снова покорил сеть

В начале марта 2024 года актер Джек Блэк вместе с американским музыкантом Кайлом Гассом опубликовали в сети короткое импровизированное видео в гостиничном номере, где перепели хит Бритни Baby One More Time. Ролик сразу завирусился.

Позже Блэк вместе со своей группой Tenacious D запремьерил полноценный ремикс на хит Бритни. Рок-версия известного сингла сразу стала вирусной в тикток.

Кстати, новую интерпретацию клипа снято в стиле фильма "Кунг-фу Панда 4", где Блэк воплотил на экране роль главного героя – панды.

Не смогла обойти этот музыкальный шедевр и команда мультфильма, которая использовала его в съемках для конечных титров.

Сам же трек в тикток вызвал настоящий ажиотаж. Его используют для различных прикольных видео, где описывают забавные жизненные ситуации.