Камалия умилила сеть видео встречи с дочками после долгой разлуки: эмоциональные кадры
Источник:Камалия
10-летние дочери Камалии живут в Лондоне, поэтому певица не часто с ними видится. Накануне Пасхи звезда приехала в Великобританию и уже встретилась с Арабеллой и Мирабеллой.
В видео со встречи матери с дочерьми заметно, что они рады видеть друг друга. Камалия отметила, что чувствует себя самой счастливой мамой в мире.
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Как прошла встреча Камалии с дочками
В видео, которое артистка выставила в сеть, видно, как Арабелла и Мирабелла бегут к маме и обнимаются с ней. Девушки на этих кадрах выглядят очень счастливыми.
Ваш смех и радостные объятия – это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя самой счастливой мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой. Люблю вас до бесконечности,
– отметила исполнительница.
Где сейчас живут дочери Камалии
- Арабелла и Мирабелла, которым по 10 лет, сейчас проживают с отцом Мохаммадом Захуром в Лондоне и посещают престижную школу города.
- На это решение родителей повлияла полномасштабная война, продолжающаяся в Украине.
- Исполнительница рассказывала, что ее дочери вернутся в Киев, как только ситуация в стране стабилизируется.
- Примечательно, что сама Камалия остается в Украине, продолжая здесь свое творчество.