В видео со встречи матери с дочерьми заметно, что они рады видеть друг друга. Камалия отметила, что чувствует себя самой счастливой мамой в мире.

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Как прошла встреча Камалии с дочками

В видео, которое артистка выставила в сеть, видно, как Арабелла и Мирабелла бегут к маме и обнимаются с ней. Девушки на этих кадрах выглядят очень счастливыми.

Ваш смех и радостные объятия – это все, что мне нужно для счастья. Каждый момент с вами наполнен любовью и теплом, и я чувствую себя самой счастливой мамой в мире. Обещаю, что каждую минуту нашего времени вместе сделаю незабываемой. Люблю вас до бесконечности,

– отметила исполнительница.

Где сейчас живут дочери Камалии