Камалия сделала заявление о бывшем муже после "слива" фото с окровавленным лицом

После того, как в сети опубликовали фото Камалии с "побоями", распространилось множество теорий относительно происхождения ее гематом. Фаны предполагают, что синяки могли появиться вследствие физического насилия, которое певица переживала от бывшего мужа. Теперь артистка прокомментировала эти слухи.

Исполнительница встала на защиту экс-супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура. Как подчеркнула Камалия, все обвинения являются безосновательными.

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Что Камалия сказала о бывшем муже

Певица подчеркнула, что Захур – честный и сочувствующий человек, который выступает против преследований и насилия. По ее словам, он является хорошим папой и мужем.

Как отец моих любимых дочерей и мой неизменный партнер в течение 20 лет, Захур всегда воплощал только любовь, поддержку и непоколебимый позитив ... Он отдал себя воспитанию наших дочерей, отдавая предпочтение их благополучию над личными или профессиональными интересами. Его отказ от бизнес-активностей в пользу будущего нашей семьи является свидетельством его безграничной любви и преданности,

– написала артистка.

Она также отметила, что ее экс-супруг активно помогает Украине, поэтому призвала уважать его личную жизнь и не втягивать "в любые ненужные исследования или сенсации".

В случае каких-либо вопросов или опасений, я готова стать единственным объектом внимания, защищая Захура от любого необоснованного внимания. Давайте предоставлять приоритет честности, сочувствию и уважению в наших рассказах, чествуя людей, как Захур, которые воплощают эти ценности во всех аспектах своей жизни,

– подытожила знаменитость.

Что этому предшествовало

Недавно в социальных сетях появились фотографии Камалии, на которых видны следы физического насилия. На снимках певица изображена с синяками и кровью на лице и шее.

Эти фотографии вызвали беспокойство среди близких и поклонников звезды, поэтому она уже вышла в прямой эфир в тиктоке, чтобы объяснить эту ситуацию.

Со мной все в порядке, я вся целая. Все нормально. Я в шоке. Все друзья звонят. Уже два часа присылаю всем свои фото и видео. Я не понимаю, что это происходит? Говорят, была какая-то атака... Так что я вышла в эфир, чтобы показать всем, что я жива, здорова и все со мной в порядке. Детки со мной, все хорошо, ничего не случилось,

– сказала знаменитость.