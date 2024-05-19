Камалия отметила 47-летие вместе с родным человеком: чувственное видео

18 мая известная певица Камалия праздновала 47-летие. По этому случаю артистка призналась, что отметила свой день рождения вместе с мамой.

В то же время исполнительница рассказала, что ее дочери Арабелла и Мирабелла не смогли присутствовать на празднике. Дело в том, что девушки сейчас находятся в Великобритании, когда артистка – в Украине.

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Как Камалия отметила 47-летие

Камалия опубликовала пост, где поделилась, что у нее нет праздничного настроения из-за войны в Украине. Впрочем, певица отметила 47-летие в кругу своей матери.

К тому же исполнительница призналась, что ее мать поздравила с любовью и материнским теплом. Артистка показала видео, на котором обнимает своего родного человека и держит букет цветов.

В этот день я нашла поддержку в объятиях мамы, которая поздравила меня с такой теплотой и материнской любовью. Ее слова и объятия стали для меня самым большим подарком,

– отметила певица.

Впрочем, Камалия рассказала, что не смогла отпраздновать день рождения вместе с дочерьми – Арабеллой и Мирабеллой, поскольку девушки находятся в Лондоне. В то же время певица мечтает о том дне, когда будет иметь возможность отметить день рождения в кругу семьи в полном составе.

Я мечтаю о том дне, когда смогу отмечать свой день рождения вместе с дочками, в мирной и счастливой Украине. Пусть этот день наступит как можно быстрее. Спасибо всем за вашу любовь и поддержку,

– поделилась Камалия.

Реакция сети

Поклонники засыпали артистку поздравлениями с днем рождения. В то же время они пожелали Камалии счастья, здоровья и мира.

"Камалия, с днем рождения вас. Вы человек с большим сердцем и благодаря вам победа обязательно будет и вы отпразднуете день рождения с дочками и самыми родными людьми для вас!!! Вы гордость Украины";

"С Днем Рождения! Крепкого здоровья и мирного неба";

"Поздравляем с Днем рождения! Спасибо за все, что вы делаете для Украины";

"Поздравляю с Днем рождения! Счастья вашей семье и огромное спасибо за помощь нашей стране в это трудное время";

"Желаю здоровья, мира, несокрушимости, счастья, процветания!".

Что известно о месте пребывания дочерей Камалии