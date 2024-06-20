Известные женщины, которые ушли на фронт и вдохновляют мужеством других

Украинские женщины всегда были символами силы и несокрушимости. Уже длительное время они находятся в опасных местах и делают все для того, чтобы освободить нашу страну от российских оккупантов.

История полномасштабной войны на территории Украины уже известна многими именами павших защитниц, которые отдали самое ценное – жизни. Память о них будет жить вечно, а сейчас вспомним о тех, кто продолжает носить пиксель и бороться за свободу – подробнее в материале Show 24.

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Алина Михайлова

Эта девушка очень сильный человек, которая показала пример того, как продолжать жить и бороться несмотря на страшные перипетии жизни. В 2014 году стала волонтеркой "Армии SOS", как доброволец-парамедик на фронте. Она создала фронтовую медслужбу в Первой штурмовой роте "Правого сектора” и пошла туда добровольцем.

А в 2017 году создала и возглавила медицинскую службу "Ульф". Впоследствии Михайлова вернулась к обычной жизни. Получила высшее образование и пошла в политику. Но в феврале 2022 года все изменилось. После начала полномасштабного вторжения она мобилизовалась в ВСУ и вернулась в свое подразделение.

Ее любимый Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи" был командиром батальона "Волки Да Винчи". В 2021 году Дмитрия отметили званием "Героя Украины". К сожалению, 7 марта 2023 года "Да Винчи" погиб вблизи Бахмута. Несмотря на то, что Алина потеряла самого дорогого человека в жизни, девушка продолжает службу на фронте.

Незламна Руся

19-летняя одесситка Руслана Данилкина, которую обычно называют Незламною Русею, потеряла ногу на войне, однако доносит людям главную истину, что несмотря на все – жизнь продолжается.

Девушка пошла добровольцем в первый день полномасштабного вторжения. Сначала девушке доверили работу с документами, но она стремилась к большему, чтобы быть полезной на этой войне. И в конце концов добилась своего. Начала работать связной в зоне боевых действий. Более года Руслана старательно выполняла свою работу.

Однажды осколки кассетных снарядов попали в ее машину на Херсонщине. К девушке сразу пошло осознание, что она потеряла ногу. К счастью, медикам вовремя пришлось остановить кровотечение, потому что еще бы 10 секунд и защитница могла умереть.

Незламна Руся / Фото из инстаграма девушки

Затем девушку ожидало несколько операций, реабилитация и установка протеза. Она в социальных сетях мотивирует раненых защитников и просит не терять веру в себя.

Мария Агапитова

Недавно украинская актриса Национального драмтеатра имени Леси Украины присоединилась к рядам ВСУ. Она хотела вступить в армию еще в 2022, однако тогда услышала отказ.

Мария Агапитова / Фото из фейсбука актрисы

Я встаю на защиту своей страны! Но для этого мне необходима хорошая броня, потому что я еще хочу иметь детей и выйти на сцену. Мне выдали все необходимое, но женского, тем более анатомического, к сожалению, нет, – рассказала Мария Агапитова.

Актриса создала "монобанк", где можно задонатить на нужные для нее вещи.

Екатерина Полищук "Птичка"

Стать на защиту Украины "Пташка" решила весной 2021 года, когда закончила медицинские курсы. Ее большая война началась не 24 февраля, а 16 – именно тогда Россия начала интенсивно обстреливать Мариуполь. Девушка рассказывала, что в тот момент защитники поняли, что их ожидает настоящий ад.

Все началось 16 февраля. Саушка, нона, минометы, танки, другая техника. Мы были в шатком блиндаже, РПГ прилетало вблизи кухни, мы с Веталом пили чай и говорили, что мы должны оставаться здесь, пока не придет подмога. Знали - будет ад, – написала она.

Под свой первый "настоящий обстрел" Екатерина попала 19 февраля. Тогда снаряд разорвался в воздухе в 10 метрах от нее. Когда девушка оказалась на "Азовстали", то чтобы поддержать боевой дух бойцов, исполнила песни "Зродились ми великої години" и "Батько наш Бандера". Кадры с "Пташкой" быстро стали популярными и облетели все соцсети.

Впоследствии защитница попала в плен. Ее удалось освободить в сентябре 2022 года. На днях девушка сделала заявление, что "прекращает сотрудничество" с 59 отдельной мотопехотной бригадой, в которой она служила. Военная пообещала "вернуться вскоре", но отметила, что сейчас ей "нужна тишина".

Оксана Рубаняк

21-летняя военная с позывным "Ксена" воплотила в себе роли поэтессы, писательницы и активистки. Девушка даже стала командиром взвода ВСУ.

24 февраля Рубаняк приняла решение стать на защиту Родины. Сначала вступила в ряды добровольческого формирования Ивано-Франковской территориальной общины, а затем в Вооруженные Силы Украины.

Полтора года прослужила в 72-й ОМБр в должности старшего стрелка пулеметного взвода. Что важно, была единственной женщиной в пулеметном взводе бригады.

Выполняла боевые задания в Зайцево, а также на Бахмутском, Марьинском и Углегорском направлениях. В марте 2022 года получила ранение, но после восстановления вернулась к боевой работе.

В марте 2024 фотография Оксаны появилась на обложке "Vogue на обложке "Vogue Ukraine".