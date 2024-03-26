Как изменился Сергей Жадан за 30 лет литературной и музыкальной карьеры

Сложно найти человека, который не знает, кто такой Сергей Жадан: за более чем 30 лет публичной деятельности он стал известен украинцам как писатель, музыкант и общественный деятель. Его романы тиражируются в Украине и за рубежом, группы активно гастролируют с концертами, а у самого писателя есть десятки отличий и наград.

Как менялся Сергей Жадан с 90-х и до сих пор, чем больше всего запомнился украинцам и что сделало его популярным – рассказывает Show 24.

Интересно: Теледебют, борьба с весом, секс и благотворительность: как изменилась Маша Ефросинина за 20 лет

Детство и юность

Жадан родился в 1974 году на Луганщине. Детские годы прошли в тогдашнем Старобельске Ворошиловградской области.

У меня было счастливое детство. Я хотел читать - родители покупали мне книги. Я хотел заниматься собой – они давали эту возможность. Конечно, воспитание и школа были, но они не давили, не загоняли тебя в какие-то рамки, а скорее наоборот давали возможность для самореализации,

– делился писатель в одном из интервью.

В юные годы он распространял в городке руховские газеты и национальную символику.

Сергей Жадан в детстве / Фото: "Суспільне"

Учиться Жадан поехал в Харьков. Окончил Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина (ныне Педагогический университет имени Григория Сковороды), где изучал немецкий язык и литературу. После университета он остался в Харькове, где и началась его активная литературная деятельность.

В середине 90-х вышли в свет его первые сборники: "Генерал Иуда", "Цитатник: Стихи для любовниц и любовников" и "Пепси".

Как выглядел писатель в этот период, видно на видео:

В 2000 году писатель с товарищами создали группу "Собаки в космосе", ныне известный как "Жадан и собаки". Группа активно выступала на фестивалях, записывала треки и альбомы.

"Собаки в космосе" / Фото: Last.FM

Жадан закончил аспирантуру и начал преподавать на кафедре украинской и мировой литературы. В этот период активно работал над прозой. в 2004 году вышел его роман "Депеш Мод",, который принес автору популярность.

Сергей также активизировал себя в общественной жизни. Он принимал участие в литературных фестивалях, чтениях и других культурных мероприятиях, выступая с собственными произведениями и в качестве модератора дискуссий.





Сергей Жадан в 2006 году / Источник: "Интервью из Украины"

В 2010 году Жадан уже был популярным в литературных и читательских кругах. Роман "Ворошиловград" получил особую благосклонность критиков, и его даже называли "манифестом поколения".





Сергей Жадан и Юрий Андрухович / Фото из Инстаграма писателя

Годы Майдана и пик популярности

Жадан был активным участником харьковского Евромайдана в 2013 году. В марте 2014 года пострадал во время столкновений между сторонниками и противниками этого движения.

Жадан на Майдане / Фото: Texty

Жадан на Майдане / Фото из Фейсбука писателя

В том же году издал роман "Месопотамия", в котором было много рефлексий и философских размышлений.

Майдан – это же не только эта территория, где стоят люди и протестуют против власти. Майдан сегодня превратился в некий такой символ рождения нового гражданского общества в Украине. Майданом сегодня "инфицированы" очень много украинцев и думаю, что многие из персонажей "Месопотамии" сегодня стоят на Майдане,

– говорил писатель в одном из интервью.

После Майдана и начала войны на Донбассе Жадан активизировался в музыкальном творчестве. Группа "Жадан и Собаки" много гастролировала, выпускала песни на остросоциальную тематику.

Группа "Жадан и Собаки" / Фото из Инстаграма коллектива

Сергей также принимал активное участие в сборе средств, организации концертов и чтений в поддержку украинских солдат и гражданских, пострадавших в результате боевых действий на Донбассе.

Личная жизнь

Сергей Жадан женился впервые со Светланой Олешко, которая работает режиссером в одном из харьковских театров. От этого брака у них родился сын Иван.

В 2008 году жизнь Жадана переплелась с Ириной Куциной, с которой он познакомился в издательстве "Фолио" в Харькове, где Ирина работала в то время. Ирина Куцина ведет достаточно закрытую от общественности жизнь и избегает социальных сетей. Известно, что она занимает руководящую должность в Благотворительном фонде, основанном Сергеем Жаданом.

Жадан с Ириной Куциной / Фото с Фейсбука Valentyn Kuzan

24 апреля 2023 года известный поэт обратился в Лычаковский райсуд Львова с просьбой о расторжении брака со второй женой.

Одновременно начали появляться слухи о его новом романе с 30-летней певицей Кристиной Соловий. Это произошло после выхода клипа "Юность", где они целовались. Позже слухи о романе подтвердились.

В начале марта 2024 года в интервью для Маши Ефросининой Соловий шокировала известием, что покинула писателя, потому что полюбила другого. После этого признания пара удалила из соцсетей все свои совместные фото.

Как Жадан выглядит сейчас

В последние годы писатель занимался волонтерской деятельностью. Полномасштабная война значительным образом повлияла на него. На некоторых фотографиях в соцсетях особенно видно, как изменился Жадан.

25 марта начали распространяться слухи, что Жадан мобилизуется и планирует присоединиться к подразделению НГУ "Хартия". В частности в сюжете, что показали в эфире телемарафона, речь шла о визите писателя на Луганщину.

Мне кажется, сегодня нет писателей или не писателей, музыкантов или не музыкантов – есть граждане Украины, которые чувствуют ответственность за свою страну, и есть граждане, которые пытаются этой ответственности избежать тем или иным способом. Войско, в принципе, всех уравнивает. Потому что наше войско является довольно точным слепком украинского общества,

– отметил Жадан.

Журналистка Мария Малевская сообщила, что за кадром Сергей Жадан признался, что тоже присоединится к армии. Однако официальных комментариев по этому поводу писатель пока не давал.