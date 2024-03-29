От бешеной популярности до "побега" в Германию: как изменился Олег Винник за годы карьеры

В свое время украинский певец Олег Винник имел огромное количество поклонников, на его концертах был аншлаг, и он даже собирал стадионы. Но со временем проявилась и другая сторона его деятельности - Винник сотрудничал с российскими артистами, а затем более года молчал о войне.

Как изменился певец за годы жизни, что сделало его известным и чем он занимается сейчас – рассказывает Show 24.

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Ранние годы и театральная карьера

Олег Винник родился в 1973 году в Черкасской области. У него было довольно простое детство, ведь родители работали на ферме. Со школьных лет он проявлял любовь к пению, а еще овладел игрой на гитаре.

Олег Винник в детстве / Фото с издания "Лиза"

Во время учебы в колледже Винник ездил в Германию в рамках культурного обмена. Там заинтересовался оперой, поэтому попробовал себя в качестве актера – исполнял партии в опере Люнебургского театра.

Олег Винник в молодости / Фото из издания "Лиза"

В конце 90-х Винник брал уроки у американского пианиста, преподавателя вокала Джона Лимана в Гамбурге. Совершенствовал навыки вокала и продолжал театральную карьеру, выполняя партии в опере "Тоска" Пуччини и оперетте "Паганини" Легара.

Олег Винник в театре / Фото из издания "Лиза"

Через несколько лет Винник начал свои выступления на сценах известных театров Западной Европы, в частности в таких странах, как Дания, Нидерланды, Люксембург, Бельгия, Швейцария, Австрия и Германия. Тогда внешность артиста менялась в зависимости от роли, которую он исполнял. Его можно было увидеть с длинными волосами и щетиной, или же наоборот.

Винник в театре / Фото из Инстаграма артиста

В 2003 году

Олег винник в молодости / Фото из Инстаграма артиста

Олег Винник написал свою первую песню "Аромат моей мечты", которую исполнял еще в Германии. Вообще, в Германии певец участвовал в благотворительных гала-концертах, а после одного из таких выступлений встретил своего первого продюсера – бизнесмена Александра Горбенко.

Карьера в Украине

В 2011 году Винник возвращается в Украину и выпускает дебютный альбом "Ангел". С тех пор быстро начал набирать популярность – его приглашали на сборные концерты, а в последующие два года он выпустил еще два альбома.

Его песни тоже быстро стали популярными, а билеты на концерты поклонники скупали с бешеной скоростью. Он много гастролировал, играл большие сольные концерты. К слову, в этот период Винник уже создал себе постоянный образ – носил прическу до плеч и легкую щетину.

В 2017 году впервые собрал стадион в Сумах. Стоит отметить, что даже после Революции Достоинства и начала войны на Донбассе Винник ездил с концертами в Россию и Беларусь. Например, в 2014 году представлял Украину с концертной программой на зимних Олимпийских играх в Сочи. А в 2017 году в рамках тура играл концерты в Беларуси.

В 2019 году состоялся его первый европейский тур. В том же году попал в политический скандал, потому что снялся в пропагандистском клипе с российскими артистами и деятелями, поддержавшими начало временной аннексии Крыма. Сейчас это видео недоступно для просмотра. Поэтому за эту "творческую" коллаборацию Винника был внесен в базу "Миротворец", которая исследует преступления против национальной безопасности Украины.

Олег Винник попал в базу "Миротворца" / Скриншот с сайта

Что делал Винник во время полномасштабной войны

26 февраля 2022 года Винник уехал в Германию и в течение длительного времени не появлялся на публике. Первое интервью он дал только летом 2023 года. Тогда Винник рассказал, что лечит за границей редкую болезнь, хотя диагноз и не назвал.

Свое длительное молчание Винник впоследствии объяснил в одном из интервью так:

Выходи к людям – не выходи. Что я буду доказывать? Держитесь? Держитесь, мы победим? Или как? Где ты? Ну я в Берлине. И тебя кто-то будет понимать и слушать?...,

– эмоционально сказал артист.

Позже начали появляться слухи, что Винник может вернуться к концертной деятельности, однако до сих пор они не подтвердились. К слову, за время войны его внешность несколько изменилась – отросли длинные волосы, а сам артист начал носить очки.

Как изменился Олег Винник / Скриншот 24 Show

Кстати, в 2023 году Винник впервые назвал имя своей жены – Таюне. А также рассказал, что у него очень "юморной" сын.

До того Винник не раскрывал имя любимой и вообще не афишировал свою личную жизнь.

К слову, немало звезд высказалось о Виннике – чаще его критиковали. Что именно говорили – читайте здесь.