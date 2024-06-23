Покорили самые высокие вершины эстрады: как изменились украинские звезды 80-х

Знаменитости 80-х давным-давно заслужили себе славу и уважение. Несмотря на существование советского режима, украинская песня продолжала жить, видоизменяться и звучать на многих сценах Украины, и за ее пределами.

Иван Попович, Иво Бобул, София Ротару, Алла Кудлай – эти и многие другие звезды творили украинскую культуру и музыку. Как сейчас выглядят знаменитости и какие песни стали хитами – далее в материале Show 24.

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Иван Попович

Украинский певец и композитор родом из Закарпатской области. С 70-х годов активно участвовал в песенных конкурсах. Создал вокально-инструментальный ансамбль "Ровесник", а через некоторое время стал основателем еще одного ансамбля – "Закарпатье".

Пик популярности Ивана Поповича пришелся на 1987 год. Именно тогда певец стал солистом Театра эстрады. В то время без остановки звучали настоящие хиты звезды: "Василина", "Розлук не буде", "Карпатське весілля" и другие.

Как выглядел Иван Попович в молодости и сейчас / Фото с фейсбука певца

В 1990 году певца наградили званием "Народного артиста Украинской ССР". Мужчина до сих пор продолжает гастролировать и радует поклонников своим творчеством.

Иван Попович – Розлук не буде: смотреть видео онлайн

Оксана Билозир

Женщина не только успешная певица и артистка, но и политик и активный общественный деятель. Настоящая певческая карьера Билозир началась с участия в ВИА "Ритмы Карпат", а затем стала солисткой ВИА "Ватра".

В 1985 году Оксана вместе с Виктором Морозовым исполнила песню "Ой, там у Львові, на Високім Замку", которая принесла немалую славу и признание. В 90-х годах певица создала собственный ансамбль "Оксана", а в то время в Канаде вышел компакт-диск Билозир "Украиночка". В 1994 году получила звание "Народной артистки Украины".

Как выглядела Оксана Билозир в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

Впоследствии женщина начала преподавать в вузе и подалась в политику. Сегодня Билозир выступает на сцене, записывает коллаборации с современными исполнителями и активно выражает свои мысли и позицию.

Виктор Морозов и Оксана Билозир – Ой, там у Львові, на Високім Замку: смотреть видео онлайн

Иво Бобул

Певец родился в многодетной семье в Черновицкой области. В молодые годы был участником различных коллективов: ВИА "Море", ВИА "Виватон", ВИА "Черемош" и др. Многие песни из репертуара Бобула стали народными шлягерами. Среди них: "Місячне колесо", "Одна єдина", "Скрипалю" и другие.

Как выглядел Иво Бобул в молодости и сейчас / Фото с фейсбука певца

В 1995 году Иво Бобулу присвоили звание заслуженного артиста Украины, а в 1998 – народного артиста. Сегодня мужчина продолжает выступать. На его концерты приходят немало людей, а особенно – молодежь, которая в последнее время вдохновилась творчеством певцов более древней генерации.

Иво Бобул – Три трембіти: смотреть видео онлайн

София Ротару

Советская и украинская певица молдавского происхождения получила немало признания и наград за время своей карьеры. Ее репертуар насчитывает более 500 песен на разных языках.

С юности Ротару участвовала в песенных конкурсах, выступала в других странах. С приходом популярности гастролировала за пределами Советского Союза, но не забывала и о родных краях.

Как выглядела София Ротару в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

В 80-х годах произошел настоящий взлет певческой карьеры и начало попыток съемок в фильмах. В 1986 году вышла одна из самых популярных песен в репертуаре Ротару "Лаванда". После такого прорыва артистка исполнила еще много песен, которые только подтвердили ее важную роль на эстраде.

София Ротару – Лаванда: смотреть видео онлайн

После распада СССР Ротару выступала в разных странах, в том числе и России. После полномасштабного вторжения исполнительница поставила на паузу концертную и творческую деятельности.

Алла Кудлай

Народная артистка родом из Черниговской области. С 1978 года пела в в народном хоре имени Григория Веревки, а в 1984 – стала солисткой эстрадно-симфонического оркестра Гостелерадио Украины.

В 80-х годах Кудлай выпустила видеоальбом "Радуга", который состоит из малоизвестных народных песен.

Как выглядела Алла Кудлай в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

У певицы есть немало известных шлягеров, которые принесли популярность и узнаваемость: "Красива жінка незаміжня", "Не лукав", "Невезуча", "Мелодія", "Знову цвіте матіола", "Намисто" и другие. В 2000-х годах Кудлай ушла в политику. К слову, исполнительница является крестной мамой певицы Насти Каменских.

Алла Кудлай – Красива жінка незаміжня: смотреть видео онлайн

Николай Гнатюк

Украинский певец, который во времена СССР уступал популярностью разве что Алле Пугачевой. Был солистом в ансамбле "Мы – одесситы" и гастролировал с ВИА "Дружба", коллектив которого считают старейшим в СССР.

В 1981 году Гнатюк исполнил песню "Птица счастья", которая стала шлягером того времени. Еще несколько лет артист продержался на волнах популярности, но со временем интерес к нему угас.

Как выглядел Николай Гнатюк в молодости и сейчас / Фото "Дядя Жора Company"

В 1987 году композитор Александр Морозов написал для него новые песни, которые помогли артисту получить второе дыхание. Тогда Гнатюк получил звание Народного артиста Украины. Уверены, что эти песни слышал каждый второй украинец: "Малиновий дзвін", "Час рікою пливе", "Ой, смереко" и другие.

Николай Гнатюк – Час рікою пливе: смотреть видео онлайн

После этого артист неожиданно уехал в Германию по семейным обстоятельствам. Как известно, Гнатюк до сих пор там проживает.

Лилия Сандулеса

Народная артистка Украины начала выступать на профессиональной сцене в 1977 году в составе ВИА "Живая вода". Впоследствии участвовала в различных конкурсах, где занимала призовые места.

Выступала в дуэте с Иво Бобулом, а впоследствии вышла замуж за певца. Брак продлился 10 лет.

Как выглядела Лилия Сандулеса в молодости и сейчас / Фото из инстаграма певицы

В 1986 году Сандулеса стала дипломанткой Дрезденского шлягера-фестиваля, a в 1987 году ей присвоили звание Заслуженной артистки, еще через 10 лет получила звание Народной артистки Украины.

Лилия Сандулеса – Роки летять: смотреть видео онлайн

Сегодня певица продолжает выступать и давать концерты по городам Украины.