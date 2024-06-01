Больше не хотим молчать, – известная украинская блогерша Верба объявила о беременности

Популярная украинская блогерша-миллионница Юлия Верба из Ивано-Франковска беременна первенцем. 21-летняя инфлюенсер впервые показала своим подписчикам фото с беременным животиком.

Кроме того, Верба выложила снимок с УЗИ, засвидетельствовав свою беременность. Это известие стало неожиданным для поклонников Юлии.

Не пропустите Отложили ссоры: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек впервые за долгое время появились вместе на публике

Инфлюенсер выставила фото, где видно ее беременный животик. На фотографиях она предстала в голубом платье. Рядом с будущей мамой позировал ее жених, одетый в серо-голубую футболку и бежевые шорты.

Ношу под сердечком наше маленькое зернышко. Мы больше не хотим молчать,

– отметила под публикацией Юлия.

Подписчики в комментариях засыпали блогера поздравлениями и комплиментами.

Что известно о личной жизни Юлии Вербы