Юля Юрина сожгла российский паспорт на камеру: эффектный клип до мурашек по коже
Источник:Юлия Юрина
Певица Юлия Юрина презентовала новое музыкальное видео. Это обновленная версия клипа на песню "Чорна хмара", в которой ненависть ко всему российскому.
Певица Юлия Юрина родилась в России, но уже около 12 лет живет в Украине. Поэтому кадры с сожжением российского паспорта – символические для нее лично.
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Юля Юрина выпустила эффектный клип
Исполнительница выпустила трек "Чорна хмара" в мае 2022 года. В нее она вложила весь спектр негативных эмоций в отношении оккупантов. Первый клип был снят в подвале, в маленькой комнате. Ей помогали волонтеры, которые создавали спецэффекты световым оборудованием.
Сейчас Юля Юрина презентовала новую версию клипа. Все потому, что трек и видеоработа откликнулась авторам фильма "Лишайся онлайн". Песня "Чорна хмара" стала его саундтреком.
Мы согласились и совсем недавно было отснято новое видео, с добавлением кадров из фильма "Лишайся онлайн", которое уже объединяет между собой и историю героев фильма, и мою личную историю, эмоцию агрессии, злости и ненависти ко всему русскому и тому, что они сделали на украинской земле,
– рассказала певица.
Юля Юрина – "Чорна хмара": смотрите видео онлайн
Юля Юрина не получила гражданство Украины
- В январе певица записывала эмоциональное видео о том, что срок документов, которые позволяют ей оставаться в Украине (постоянный вид на жительство), выходят в следующем году. Она не выездная, хоть могла бы продвигать украинскую культуру за рубежом.
- Юля Юрина сдала языковой экзамен на 95 из 100 и подалась на получение украинского гражданства, но ее дело более года находится в режиме ожидания. Если певица вернется в Россию, там ее посадят за всю деятельность и высказывания.
- Юля Юрина родилась на Кубани. Она с детства пела украинские песни, хотела учиться в Украине. В 2012 году певица поступила в университет в Киеве, вышла замуж за украинца.