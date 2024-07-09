Верба, Золотарева и другие: кто из украинских блогеров подыграл российской пропаганде

8 июля, россияне совершили ракетную атаку на Киев в результате которой пострадала детская больница "Охматдет". Украинские блогеры резко высказались относительно циничных действий россиян, впрочем, не все поддержали всем привычный нарратив.

Некоторые инфлюенсеры поделились довольно неоднозначными мыслями относительно массированного обстрела родной страны. Среди них есть даже блогеры с многомиллионной аудиторией, которые имеют влияние на своих читателей. Кто-то это делает из-за наведения российских служб, а кто-то – из-за отсутствия понимания последствий от распространения подобных месседжей на зрителей.

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Так, бизнесвумен Мила Бараева призвала остановить "это", подчеркнув, что ей безразлично как именно. Таким образом, блогерша бессознательно подыграла врагу, потому что непонятно, что она имела в виду.



Мила Бараева распространила язык вражды / Скриншот из инстаграм-сторис

В то же время харьковский блогер Юлия Золотарева отметила, что стоит как можно скорее провести мирные переговоры с Россией. Более того, ей уже не нужна победа "такой ценой".



Юлия Золотарева об обстреле Украины / Скриншот из инстаграм-сторис

Также неоднозначные месседжи распространила и Екатерина Мартынко. Блогерша заверила, что необходимо думать не об украинских границах 1991 года, а о детях, которых убивают. Она упрекнула, что наш народ "воюет до последнего украинца".



Екатерина Мартынко подыграла пропаганде / Скриншот из инстаграм-сторис

В свою очередь инфлюенсер Катя Венгерская подчеркнула, что мир и украинская власть "все видит, но ничего не делает". Впрочем, по ее мнению, государство имеет деньги на войну, но не на мир. Так, своими действиями она распространяет язык вражды.



Катя Венгерская и ее неоднозначные нарративы / Скриншот из инстаграм-сторис

К тому же звезда "Супермамы" Тая посвятила целый пост о своем желании мира во всем мире. По ее словам, никому не надо будет Украина с границами 1991 года, если не останется больше ее граждан.

Также к продвижению неоднозначных нарративов присоединились известные инфлюенсерки Юля Верба и Влада Роговенко. Участница реалити-шоу "Від пацанки до панянки" призвала Владимира Зеленского, ехать и договариваться о мире с Россией, назвав лидера страны "клоуном". В то же время Верба отметила, что "мир ничего не делает", когда видит как гибнут невинные люди и дети, а "нашу страну обворовывает наша же власть".

Стоит отметить, что кроме блогеров, есть еще публичные люди, которые распространили неоднозначные месседжи. Они уверяли, что стоит начать мирные переговоры и подчеркивали "неоднозначность" событий. Среди них:

Евгений Шевченко – "Все это нужно заканчивать".

Иванна Плантовская – "Садитесь уже за стол переговоров".

Мирослав Олешко – "Плохой мир лучше хорошей войны".

Вадим Новинский – "Это война между двумя православными народами должна закончиться скорейшим подписанием мирного договора".

Блогеры должны помнить о влиянии своих слов на собственную аудиторию. Продвижение российских нарративов никак не поможет скорейшему завершению войны, а только спровоцирует вражду внутри страны.