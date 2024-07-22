Юлия Санина впервые за долгое время показала, как подрос ее сын: редкое фото

Фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала фото со своим сыном. Фаны впервые за долгое время увидели, как изменился сын Юлии Саниной.

Украинская певица и ведущая Юлия Санина уже длительное время не делилась на своей странице семейными кадрами. И сегодня, 22 июля, фронтвумен группы The Hardkiss поделилась новым сообщением и показала, как проходит ее лето.

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Юлия Санина впервые за долгое время поделилась фото с 8-летним сыном Даниилом, которого уже давно не показывала поклонникам. Парень позировал в объятиях звездной матери на фоне удивительных пейзажей. Певица не рассказала, в какой стране она проводит лето. Однако фаны предположили в комментариях, что это Испания.



Юлия Санина с сыном / Фото из инстаграма Юлии Саниной

Заметим, в последнее время ходит много слухов вокруг Юлии Саниной, ее личной жизни и группы The Hardkiss. Коллектив не дает концертов в Украине, тогда как певица выступила лишь с сольным туром Special Kiss. По словам артистки, она вроде бы слилась с другими участниками группы за годы существования, а потому решила отделиться.

Юлия Санина также уже долгое время не делится совместными фото с мужем, Валом Бебко. В сети подозревают, что он находится за границей, как и вся мужская часть коллектива.