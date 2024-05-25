Теперь я могу спокойно жить, – Леус выиграла апелляцию у Джеджулы, с которым судилась 3 года
Источник:Юлия Леус
Экс-жена ведущего Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус сообщила о решении суда относительно опеки их общей дочери Аделины. В то же время женщина призналась, что именно замедляло этот процесс.
В октябре 2022 года пара развелась. С того момента начался судебный процесс относительно прав опеки над общей дочерью экс-супругов. Впрочем, только сейчас стало известно решение суда.
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Какое решение принял суд
В своих соцсетях блогер рассказала, что наконец закончился суд между ней и ее экс-супругом Андреем Джеджулой. Юлия выиграла апелляцию, которую она подала, чтобы иметь возможность остаться с дочкой за границей.
Впрочем, как оказалось, судебный процесс замедляли поиски жилья в Польше. В то же время Леус объяснила, что решила подать апелляцию, поскольку устала от угроз экс-супруга.
На детских площадках угрожал на ухо рвать меня на всех судах и унижал, мол, я откровенно одета. Мы поехали с дочкой в октябре 2023 года в Польшу. Аделина начала бояться взрывов, а у меня – днем неадекватный отец с полицией под дверью и с камерой в руках,
– призналась блогерша.
К тому же Юлия заверила, что Андрей в течение восьми месяцев не принимал никакого участия в жизни дочери. Мужчина даже не поздравил девочку с днем рождения. Несмотря на то, что Джеджула был дважды в Варшаве, он не захотел встретиться с ребенком.
По решению суда, ведущий обязан звонить по видеосвязи Аделине каждый вторник и субботу. Таким образом, общая дочь звезд должна получить должное внимание от своего отца.
Пока мы проживаем за границей, он обязан звонить по видеосвязи дочери, каждый вторник и субботу. Я не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя неполноценным. Я хочу, чтобы он просто был отцом. Теперь я могу спокойно жить и спокойно потом вернуться домой,
– отметила Леус.
Что известно об отношениях Леус и Джеджулы
- В октябре 2017 года звездная пара поженилась. Впрочем, уже через два года влюбленные решили расстаться. В конце того же года они помирились и снова поженились.
- У супругов испортились отношения примерно во время беременности Юлии. Девушка заявляла, что ее муж – абьюзер.
- В начале 2021 года она призналась, что хочет подать на развод.
- 25 февраля того же года у Андрея и Юлии родилась дочь. Но и после этого брак продолжил разрушаться на глазах пользователей. Сначала ведущий подал на жену в суд, а та запрещала ему видеться с дочерью.
- С началом полномасштабного вторжения Юлия Леус выехала за границу, но впоследствии вернулась в Украину.
- В октябре 2022 года пара окончательно развелась. С того момента начался судебный процесс по распределению времени, проведенного с дочерью.
- Почти через год Юлия уехала с Аделиной в Польшу, где находится до сих пор.