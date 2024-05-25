Теперь я могу спокойно жить, – Леус выиграла апелляцию у Джеджулы, с которым судилась 3 года

Экс-жена ведущего Андрея Джеджулы, блогер Юлия Леус сообщила о решении суда относительно опеки их общей дочери Аделины. В то же время женщина призналась, что именно замедляло этот процесс.

В октябре 2022 года пара развелась. С того момента начался судебный процесс относительно прав опеки над общей дочерью экс-супругов. Впрочем, только сейчас стало известно решение суда.

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Какое решение принял суд

В своих соцсетях блогер рассказала, что наконец закончился суд между ней и ее экс-супругом Андреем Джеджулой. Юлия выиграла апелляцию, которую она подала, чтобы иметь возможность остаться с дочкой за границей.

Впрочем, как оказалось, судебный процесс замедляли поиски жилья в Польше. В то же время Леус объяснила, что решила подать апелляцию, поскольку устала от угроз экс-супруга.

На детских площадках угрожал на ухо рвать меня на всех судах и унижал, мол, я откровенно одета. Мы поехали с дочкой в октябре 2023 года в Польшу. Аделина начала бояться взрывов, а у меня – днем неадекватный отец с полицией под дверью и с камерой в руках,

– призналась блогерша.

К тому же Юлия заверила, что Андрей в течение восьми месяцев не принимал никакого участия в жизни дочери. Мужчина даже не поздравил девочку с днем рождения. Несмотря на то, что Джеджула был дважды в Варшаве, он не захотел встретиться с ребенком.

По решению суда, ведущий обязан звонить по видеосвязи Аделине каждый вторник и субботу. Таким образом, общая дочь звезд должна получить должное внимание от своего отца.

Пока мы проживаем за границей, он обязан звонить по видеосвязи дочери, каждый вторник и субботу. Я не хочу, чтобы мой ребенок чувствовал себя неполноценным. Я хочу, чтобы он просто был отцом. Теперь я могу спокойно жить и спокойно потом вернуться домой,

– отметила Леус.

Что известно об отношениях Леус и Джеджулы