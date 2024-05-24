Знаменитость откровенно рассказала, что именно стало причиной разрыва. Также она вспомнила их историю знакомства.

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Что Ольга Жуковцова рассказала о разводе с мужем

Выяснилось, что пара расторгла брак 24 февраля 2022 года. В то же время звезда "Женского квартала" сразу развеяла любые слухи о том, что на это повлияла инвалидность бывшего мужа. В то же время она отметила, что это тоже сильно отразилось на их отношениях.

Это очень больно, но сейчас этот опыт помогает легче переживать войну. Потому что когда это произошло, я проклинала Бога, жизнь. А жизнь вокруг. А я уже не имею жизни, я постоянно с ним. Я прохожу все страдания с ним. Я в таком была а*уе. Я поняла, что мы не ценим то, что имеем,

– поделилась Ольга.

Она добавила, что женщина не должна растворяться в жизни мужчины, а Жуковцова говорит, что это и сделала.

Женщина не должна становиться полностью твоей медсестрой, а я стала ею. Очень сильно меняются роли. Мне иногда не хватало смелости отходить от его боли. Брать выходные, нанять сиделок,

– призналась юмористка.

Интервью с Ольгой Жуковцовой: смотрите видео онлайн

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