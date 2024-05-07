Мы живы, – Jerry Heil травмировалась во время выступления на Евровидении-2024

Украинки Jerry Heil и alyona alyona выступили в первом полуфинале Евровидения-2024. После выступления стало известно, что одна из артисток травмировалась.

На генеральной репетиции alyona alyona упала, а во время прямого эфира травму получила Jerry Heil. Однако это не помешало девушкам достойно выступить, о чем уже активно говорят в сети.

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Jerry Heil травмировалась на Евровидении-2024

Яна показала травмы, которые получила во время выступления – синяки на теле и травмированное колено. Однако артистка не расстраивается и отмечает, что все хорошо.

Мы живы! И очень благодарны вам! Этот номер надо немножечко выстрадать, чтобы действительно почувствовать!

– сказали девушки.

Каким было выступление Украины на Евровидении-2024

Дуэт исполнил песню Teresa&Maria, что вдохновлена силой украинских женщин. Номер для Евровидения поставила известная режиссер Таня Муиньо. Это было гармоничное и одновременно эффектное сочетание визуальных деталей с вокалом девушек.

Jerry Heil во время выступления поднималась горой, словно преодолевая препятствия, а после этого alyona alyona зачитала эмоциональный рэп.

Выступление Jerry Heil и alyona alyona в первом полуфинале Евровидения-2024: смотрите видео онлайн