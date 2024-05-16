Я человек ответственный, - Jerry Heil опубликовала видео с Ріапобой о ее смене с "Х-Фактора"

Певица Jerry Heil, которая вместе с рэпершей alyona alyona заняла третье место на Евровидении-2024, опубликовала видео. На нем Яна показала, как изменилась с момента участия в шоу "Х-Фактор". В то же время на одном из кадров есть реакция музыканта Ріаnобой, Дмитрия Шурова.

К тому же артистка Оля Полякова недавно прокомментировала выступление украинского дуэта на Евровидении-2024. Она высоко высоко оценила номер представительниц Украины и их работу на конкурсе.

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Какое видео опубликовала Jerry Heil

Певица в своих соцсетях опубликовала видео, в котором объединены кадры с Дмитрием Шуровым и выступление Яны на Евровидении-2024. Дело в том, что Jerry Heil в 2018 году приняла участие в шоу "Х-Фактор", где одним из судей проекта был Ріапобой. Тогда он отметил, что артистку ждет настоящая слава и успех.

В то же время музыкант добавил, что хочет еще увидеть Яну с ее возгласами на сцене. Сразу после его слов, кадр меняется на выступление исполнительницы на Евровидении-2024.

Я человек ответственный: Ріапобой сказал, что хочет видеть меня на сцене с моими "уууу" – я пошла исполнять. Заняло немножко времени, но оно того стоило!

– поделилась артистка.

Что известно об участии Jerry Heil в "Х-Факторе"