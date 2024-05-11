На фоне слухов о "сливе" Украины на Евровидении: Jerry Heil честно высказалась о них

По результатам жеребьевки alyona alyona и Jerry Heil будут выступать в гранд-финале Евровидения-2024 под номером 2. Яна обратилась к фанатам, где прокомментировала их предположения относительно возможного "слива" Украины с конкурса.

Известный режиссер Таню Муиньо, которая поставила номер alyona alyona и Jerry Heil, ранее комментировала стартовое выступление девушек. По ее мнению, это "смертельная позиция".

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil: что известно о представительницах Украины на Евровидении-2024

Что ответила Jerry Heil на слухи о "сливе" Украины

В своих соцсетях артистка в очередной раз заявила о важности поддержки песни Teresa&Maria в гранд-финале конкурса. Также она призвала активно голосовать украинцев, которые находятся за рубежом и имеют карточки иностранных операторов.

В то же время Яна поделились реакцией по статистике, которая показывает довольно низкие результаты в финале стран, которые в течение последних 15 лет выступали под номером 2.

Нам надо показать, что эта статистика – ничто, если есть сильная песня, сильный номер и сильный народ, который за этим стоит,

– отметила Jerry Heil.

Как голосовать на Евровидении-2024

Голосование в гранд-финале начнется сразу перед выходом первого конкурсанта на сцену. Для того, чтобы отдать балл за фаворита, можно воспользоваться несколькими вариантами:

приложение Eurovision Song Contest для Android или iOS;

для Android или iOS; SMS на номер 7576 с порядковым номером соответствующего выступления (с одного номера – 20 SMS).

В этом году даже зрители стран, которые не участвуют в конкурсе, смогут отдать балл за фаворита в рамках блока "Остальной мир". Все голоса из него конвертируются в оценки, которые тоже имеют ценность в конкурсе.