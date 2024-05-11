Відома режисерка Таню Муіньо, яка поставила номер alyona alyona та Jerry Heil, раніше коментувала стартовий виступ дівчат. На її думку, це "смертельна позиція".

Не пропустіть alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Що відповіла Jerry Heil на чутки про "злив" України

У своїх соцмережах артистка вкотре заявила про важливість підтримки пісні Teresa&Maria у гранд-фіналі конкурсу. Також вона закликала активно голосувати українців, які перебувають за кордоном і мають картки іноземних операторів.

Водночас Яна поділилися реакцією щодо статистики, яка показує доволі низькі результати у фіналі країн, які протягом останніх 15 років виступали під номером 2.

Нам треба показати, що ця статистика – ніщо, якщо є сильна пісня, сильний номер і сильний народ, який за цим стоїть,

– зазначила Jerry Heil.

Як голосувати на Євробаченні-2024

Голосування у гранд-фіналі розпочнеться одразу перед виходом першого конкурсанта на сцену. Для того, щоб віддати бал за фаворита, можна скористатися кількома варіантами:

застосунок Eurovision Song Contest для Android або iOS;

для Android або iOS; SMS на номер 7576 з порядковим номером відповідного виступу ( з одного номера – 20 SMS).

Цьогоріч навіть глядачі країн, які не беруть участі у конкурсі, матимуть змогу віддати бал за фаворита у рамках блоку "Решта світу". Усі голоси з нього конвертуються в оцінки, які теж мають цінність у конкурсі.