Эмма Робертс выходит замуж: романтическое фото с женихом

Звезда сериала "Американская история ужасов" Эмма Робертс обручилась с актером Коди Джоном. Это будет первый брак для актрисы.

Американская актриса поделилась радостной новостью в своих соцсетях. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе со своим женихом.

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Эмма Робертс и Коди Джон объявили о помолвке. Актриса похвасталась своим обручальным кольцом на фотографии с любимым.

Оставлю это здесь, первые чем моя мама всем расскажет,

– поделилась Эмма Робертс.

Эмма Робертс и Коди Джон / Фото из инстаграма актрисы

Личная жизнь Эммы Робертс