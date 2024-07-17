Эмма Робертс выходит замуж: романтическое фото с женихом
17 июля 2024, 12:08Читати новину українською
Источник:Эмма Робертс
Звезда сериала "Американская история ужасов" Эмма Робертс обручилась с актером Коди Джоном. Это будет первый брак для актрисы.
Американская актриса поделилась радостной новостью в своих соцсетях. Она опубликовала фото, на котором позирует вместе со своим женихом.
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Эмма Робертс и Коди Джон объявили о помолвке. Актриса похвасталась своим обручальным кольцом на фотографии с любимым.
Оставлю это здесь, первые чем моя мама всем расскажет,
– поделилась Эмма Робертс.
Личная жизнь Эммы Робертс
- В 2012 году Эмма Робертс закрутила роман с Эваном Питерсом, который тоже играл в сериале "Американская история ужасов". Они расставались и снова сходились несколько раз.
- После окончательного разрыва с Питерсом Эмма Робертс начала встречаться с Гарретом Хедлундом. В конце декабря 2020 года актриса родила сына от возлюбленного. Однако пара разошлась через год.
- Об отношениях с Коди Джоном известно немного. Пара закрутила отношения в 2022 году.