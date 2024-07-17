Американська акторка поділилась радісною новиною у своїх соцмережах. Вона опублікувала фото, на якому позує разом зі своїм нареченим.
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Емма Робертс та Коді Джон оголосили про заручини. Акторка похизувалась своєю обручкою на світлині з коханим.
Залишу це тут, перші ніж моя мама всім розповість,
– поділилась Емма Робертс.
Емма Робертс та Коді Джон / Фото з інстаграму акторки
Особисте життя Емми Робертс
- У 2012 році Емма Робертс закрутила роман з Еваном Пітерсом, який теж грав у серіалі "Американська історія жахів". Вони розлучалися та знову сходилися кілька разів.
- Після остаточного розриву з Пітерсом Емма Робертс почала зустрічатися з Ґарретом Гедлундом. Наприкінці грудня 2020 року акторка народила сина від коханого. Однак пара розійшлась через рік.
- Про стосунки з Коді Джоном відомо небагато. Пара закрутила стосунки у 2022 році.