У нее бодипозитивная дочь, - Эмма Антонюк призналась, кого из украинских звезд считает сексисткой

Известная журналистка и блогер Эмма Антонюк призналась, что считает ведущую Ольгу Фреймут сексисткой, а все из-за ее высказываний о бодипозитиве. В то же время Эмма прокомментировала хейт вокруг дочери телеведущей – Златы.

По мнению Антонюк, Фреймут сама виновата, что ее дочь получает негативные комментарии за поступки и слова своей матери. По словам журналистки, это несправедливо.

К слову Через тернии к г*вну, – Эмма Антонюк назвала имя предательницы, с которой хочет записать интервью

Почему Антонюк считает Фреймут сексисткой

Эмма объяснила, что ведущая делала сексистские высказывания. Хотя сама Фреймут заявила Антонюк, что не занимается никакой дискриминацией. В то же время для Оли "бодипозитив является негативным", что доказывает ее неустойчивую позицию.

Оля Фреймут делала сексистские высказывания. Тогда, когда она их делала, я могла, опираясь на них назвать ее сексисткой. Хотя, также цитата Оли Фреймут: "Я не сексистка какая-то". Это ее цитата в одном из интервью со мной. Но так же цитата ее – "ваш бодипозитив мне негативен,

– вспомнила Эмма.

Однако, несмотря на резкие высказывания Фреймут, ее дочь активно пропагандирует бодипозитив. Более того, девушка получает кучу хейта за свою активную позицию. Эмма посоветовала пользователям писать гневные комментарии Ольге Фреймут, если они хотят вести публичную полемику относительно Златы.

У нее бодипозитивная дочь, которая свободно празднует свою сексуальность. Не тем способом, который диктует этикет Ольги Фреймут, а тем способом, который она хочет. У нее дочь жрет столько хейта,

– поделилась Антонюк.



Злата Митчелл / Фото из инстаграмма девушки



Дочь Оли Фреймут / Фото из инстаграмма девушки

Эмма сравнила дочь Фреймут с дочерью Оли Поляковой – Марией. Девушка тоже постоянно получает гневные комментарии относительно ее фигуры, как и Злата.

Но, если честно, Оль, ты запускаешь тот бумеранг шейминга людей за их тело, а этот бумеранг возвращается, только не тебе, а твоей дочери, так же как и чьи-то дочери слышали, что ты говоришь,

– заверила журналистка.

К тому же Эмма отметила, что ни в коем случае не надо унижать людей, в том числе и подростков. Надо нести в массу идею, что красота может быть разной.

Антонюк вспомнила сексистский скандал с Остапчуком

Блогер объяснила, что более 80% женщин ложатся под нож хирурга, меняют свои тела, удаляют кости для того, чтобы "быть красивее". Конечно, что иногда это делают и мужчины, но значительно меньшее их количество.

В то же время она вспомнила и ведущего Владимира Остапчука, который попал в скандал с "10 из 10". По ее мнению, шоумен не является пострадавшим или жертвой общественной истории о внешности. Эмма считает, что мы живем в мире, где говорят, что "мужчина должен быть немного красивее обезьяны".

Антонюк добавила, что взрослая женщина имеет право самостоятельно решать, оставлять ли ей волосы на теле. Тогда как Остапчук решил, что может диктовать свое мнение, хотя он никогда не страдал от общественного давления.

Они просто в очередной раз множили эти вонючие нафталиновые штуки о том, как каждая девушка должна поддерживать их слабенькую эрекцию голым телом. Они же себя позиционируют как такие альфачи, "вы*бу всех в джунглях", такие мужики. Но где растет у тебя волосок, потому что ты взрослая женщина, там ее не должно расти,

– напомнила блогерша.