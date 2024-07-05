Моя крошка беременна, – Эктор Хименес-Браво удивил известием о пополнении в семье

Знаменитый шеф-повар Эктор Хименес-Браво сообщил, что вскоре в его семье произойдет пополнение. Он даже показал видео с УЗИ.

Поклонники предположили, что у кулинара родится первенец. В то же время это оказалось не совсем так.

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Эктор Хименес-Браво готовится стать не отцом, а "дедушкой". Его любимица – собака породы бельгийский гриффон по имени Лупита – ожидает щенков.

Отцом я пока что не стал, однако я стану дедушкой. У нас будет пополнение. Моя крошка беременна,

– отметил повар.

Он также показал кадры с УЗИ, которое делали собачке.

Заметим, что сам Эктор, которому 52 года, пока не был женат и не имеет детей.