Эктор Хименес-Браво шокировал признанием о том, как удалось спасти его дом во время оккупации
Источник:Эктор Хименес-Браво
Известный шеф-повар Эктор Хименес-Браво за два года до полномасштабного вторжения приобрел себе дом в Ирпене. К счастью, во время трехнедельной оккупации города его дом уцелел. Теперь кулинар решил рассказать историю о том, как удалось защитить его дом от россиян.
Оказывается, что в этом помогли соседи Эктора, которые тогда единственные остались в Ирпене. Пенсионеры, живущие справа от дома повара, придумали удивительный способ, чтобы спасти дом.
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Как соседям удалось защитить дом повара
На фасаде они написали "люди", а оккупантам рассказали, что в доме живет больная пожилая женщина, которая может быть заразной.
Россияне приходили и стучали в каждую дверь. Мои соседи сказали: "Пожалуйста, не идите внутрь, там живет очень старая женщина, у которой что-то похожее на вирус, вы можете заболеть",
– вспомнил кулинар.
Где Эктор Хименес-Браво был в начале большой войны
- 24 февраля 2022 года он провел на своей родине в Колумбии, куда приехал, чтобы навестить родных.
- После начала полномасштабного вторжения России, он решил, что нужно способствовать победе Украины даже несмотря на то, что находится за границей. Так, шеф-повар сначала отправился в Польшу, где помогал беженцам.
- Впоследствии Эктор вернулся в Киев. Уже через некоторое время он даже возобновил работу своего ресторана.
- Кулинар признавался, что приехал в Украину, потому что любит эту страну.