Идеал для женщины, – экс-супруга Павлика впервые показала нового возлюбленного

Танцовщица Лариса Созаева, экс-супруга артиста Виктора Павлика, рассказала о своем новом избраннике. Женщина впервые показала совместное фото с возлюбленным.

Ранее Лариса признавалась, что после развода с Виктором даже думала стать монахиней. Однако, сейчас Созаева рада, что все сложилось по-другому.

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Теперь женщина нашла свою настоящую любовь – Константина. Пара познакомилась на сайте знакомств за несколько месяцев до начала вторжения. Лариса очень нежно отзывается о своем избраннике, отметив его патриотизм, честность и осведомленность в истории Украины.

Это, пожалуй, абсолютный идеал для женщины. Буду откровенной: если бы была одинока, мне было бы очень трудно. Сейчас со мной мужчина, который вселяет надежду. Все время рассказывает мне о прошлом Украины, что все идет по кругу и нам нельзя возвращаться к тому состоянию – ложиться под Москву, нужно избавиться от той неполноценности. Поэтому так, если бы не любимый человек рядом, было бы очень трудно,

– поделилась Созаева.

В то же время женщина заявила, что не против снова выйти замуж. Она верит, что не может остаться одна, поэтому нуждается во второй половинке.

Я женщина молодая! Возможно, другому человеку комфортно самой, а у меня вообще никого нет. Поэтому мне нужно общаться, кому-то рассказывать свои новости, с кем-то шутить,

– поделилась танцовщица.



Лариса Созаева со своим избранником / Фото OBOZ.UA

Напомним, на днях жена Павлика, блогер Екатерина Репяхова, раскрыла, в каких отношениях находится с Созаевой. Известно, что Виктор и Лариса не могли поделить имущество, в частности общую квартиру. Впрочем, сейчас экс-супруги уже решили этот вопрос. Исполнитель поделил средства за апартаменты с женщиной, а свою часть оплатил банку, чтобы закрыть кредит. По словам Репяховой, Лариса больше не беспокоит супругов.