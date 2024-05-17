Любовь исцеляет, – бывшая жена Остапчука намекнула на новый роман

Блогер Кристина Горняк заинтриговала новыми романтическими фото в сети. Фаны подозревают, что она закрутила новые отношения.

Бывшая жена Владимира Остапчука опубликовала новое фото на личной странице. Она смутила поклонников этим кадром, ведь предстала на нем с мужем.

К слову Это было непросто, – Горняк показалась возле дома, который купила в браке с Остапчуком

Кристина Горняк намекнула на новые отношения

На новых фотографиях блогерша позировала в черном бра и ярко-малиновом удлиненном жакете. Кристина подчеркнула талию широким ремнем и дополнила свой образ жемчужным ожерельем и серьгами.

На кадрах также засветилась мужская рука, что обнимала Горняк за талию.

Любовь исцеляет! Я верила, верю и буду верить в это!

– написала блогерша.



Кристина Горняк / Фото из инстаграма Кристины Горняк

В комментариях фаны обсуждают стильную и романтическую фотосессию Кристины Горняк. Некоторые фаны предполагают, что таким образом она намекает на новые отношения.

"Красиво! Вы как подарок для того, кто держит";

"Радуюсь за вас. Любви вам безумной и понимания";

"Очень красиво. Все прикрыто и немножко открыто. Сейчас все будут исследовать мужскую руку";

"Просто душа радуется за вас";

"Поздравляю вас. Желаю безумной любви. Будьте счастливы".

Другие же комментаторы предполагают, что мужчина на фото – лишь модель.

"Видно, что просто рука мужчины всего-навсего – модель. С любимым человеком фото были бы другие, а так просто интрига".

Что известно о личной жизни Кристины Горняк