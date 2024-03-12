Не дожидаясь билета от ТЦК, – украинский рок-артист вступил в бригаду "Азов"

Солист группы "Прозак" Василий Переверзев сообщил, что пополнил ряды украинской армии. Он присоединился к бригаде "Азов".

Бывший лидер киевской рок-группы "ТОЛ" и вокалист проекта "Прозак" Василий Переверзев попал в легендарную бригаду с пятой попытки. Об этом он рассказал на своей странице.

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Рок-музыкант стал "азовцем"

Василий Переверзев показал фото в военной форме и на фоне флага "Азова". Рок-музыкант призвал и других участвовать в Силах Обороны.

Пятая попытка попасть в ряды Вооруженных Сил, наконец, удачная! Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался случаем присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Для меня большая честь быть частью этого подразделения. Присоединяйтесь и вы. Советую,

– написал Переверзев.



Василий Переверзев / Фото из инстаграма музыканта

Кто такой Василий Переверзев