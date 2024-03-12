Не дожидаясь билета от ТЦК, – украинский рок-артист вступил в бригаду "Азов"
Источник:Василий Переверзев
Солист группы "Прозак" Василий Переверзев сообщил, что пополнил ряды украинской армии. Он присоединился к бригаде "Азов".
Бывший лидер киевской рок-группы "ТОЛ" и вокалист проекта "Прозак" Василий Переверзев попал в легендарную бригаду с пятой попытки. Об этом он рассказал на своей странице.
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Рок-музыкант стал "азовцем"
Василий Переверзев показал фото в военной форме и на фоне флага "Азова". Рок-музыкант призвал и других участвовать в Силах Обороны.
Пятая попытка попасть в ряды Вооруженных Сил, наконец, удачная! Не дожидаясь вручения лотерейного билета от ТЦК, воспользовался случаем присоединиться к знаменитой 12-й бригаде спецназначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Для меня большая честь быть частью этого подразделения. Присоединяйтесь и вы. Советую,
– написал Переверзев.
Василий Переверзев / Фото из инстаграма музыканта
Кто такой Василий Переверзев
- Василий "Прозоров" Переверзев родом из Кривого Рога. Он был ударником в других музыкальных коллективах, а впоследствии создал группу "ТОЛ". В 2013 году группа прекратила существование. Зато появилась группа мотивационного рока "Прозак" – его Василий основал в сентябре 2023.
- С начала полномасштабного вторжения Василий Переверзев активно помогал армии, волонтерил. Впоследствии он присоединился к "Культурному десанту" и ездил с концертами, поддерживая украинских военных.