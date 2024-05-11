Представительницу Израиля на Евровидении-2024 внесли в базу "Миротворец"
Источник:"Миротворец"
Эден Голан, представительница Израиля на Евровидении 2024, уже совсем скоро выступит в финале конкурса. Впрочем, недавно стало известно, что ее внесли в базу "Миротворец".
Девушку обвинили в нескольких нарушениях. Среди них есть незаконная коммерческая деятельность на оккупированных территориях.
К слову Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали Нидерланды с конкурса
За что представительницу Израиля внесли в базу "Миротворец"
Артистка 13 лет прожила в Москве, куда переехала в возрасте 6 лет вместе с родителями латвийского и украинского происхождения. В России девушка долгое время строила карьеру.
Так, в 2016 году родители отправили Эден выступить на детском конкурсе "Новая волна" в Крыму, а через два года она приняла участие в "Голосе страны" и даже стала финалисткой шоу под руководством пропутинской певицы Пелагеи.
Впрочем, Голан внесли в базу Миротворец, которая исследует признаки преступлений против национальной безопасности Украины, мира и международного права. Девушку обвинили сразу в нескольких нарушениях:
- незаконная коммерческая деятельность на оккупированных территориях Украины;
- участие в попытках легализации оккупации АР Крым россиянами;
- сознательное пересечение государственной границы Украины с целью проникновения на оккупированные российскими захватчиками территории.
Эден Голан внесли в базу "Миротворец" / Скриншот с сайта
Что известно о гражданской позиции Голан
- До 2022 года артистка выпускала треки на русском языке.
- Однако, после начала широкомасштабного вторжения Голан решила покинуть Россию и перебралась в родной Израиль.
- Девушка до сих пор публично не осудила войну в Украине.