Стало известно, какая известная украинская группа выступит в день гранд-финала Евровидения-2024

Организаторы Евровидения-2024 обнародовали обновленный список артистов, которые будут развлекать гостей в Folkets Park в Мальме. Среди них – украинская группа Kalush Orchestra, победители Евровидения 2022 года.

До этого также стало известно, что на сцене Eurovision Village выступит Go_A. Музыканты в 2021 году участвовали Евровидении, где заняли 5-е место.

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Что известно о выступлении Kalush Orchestra

Группа появится на сцене Euphoria в Eurovision Village в день гранд-финала, который приходится на субботу, 11 мая.

Украинская группа Kalush Orchestra уже стала легендой Евровидения, выиграв конкурс в 2022 году, когда он проходил в Турине, Италия. Группа победила с песней Stefania, принеся Украине третью победу за менее чем 20 лет, с тех пор, как страна впервые приняла участие в конкурсе,

– подчеркнули организаторы.

Какой будет программа Евровидения-2024